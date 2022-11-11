Минпросвещения прописало понятие «домашнее задание» в нормативных документах

Понятие «домашнее задание» теперь можно встретить в официальных документах. Об этом сообщают представители Минпросвещения России.
Полное определение процесса выполнения заданий, которые даются на дом, опубликовали в приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 07.10.2022.
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«Самостоятельная подготовка обучающихся к занятиям, выполнение обучающимися заданий, данных педагогическими работниками в рамках образовательной программы для выполнения во внеучебное время (далее - домашнее задание), осуществляются обучающимися в домашних и иных условиях, в том числе в цифровой образовательной среде, и предусматривают выполнение обучающимися письменных и устных, практических, творческих, проектных, исследовательских работ», – сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
«Определение объема домашних заданий осуществляется педагогическими работниками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами, гигиеническими нормативами с учетом возрастных, психофизических особенностей, способностей и интересов обучающихся», – говорится в документе.
Напомним, ранее Правительство предложило проект о новых правилах усыновления.