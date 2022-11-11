Минпросвещения прописало понятие «домашнее задание» в нормативных документах

Понятие «домашнее задание» теперь можно встретить в официальных документах. Об этом сообщают представители Минпросвещения России.

Полное определение процесса выполнения заданий, которые даются на дом, опубликовали в приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 07.10.2022.

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