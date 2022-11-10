«Просто начните»: психолог назвала пять правил счастливой жизни

Эксперт рассказала, как почувствовать себя счастливым.
Первым шагом на пути к счастливой жизни эксперт считает умение взять ответственность на себя.
Вторым пунктом в списке Ксении Аверс стоит самоценность. Человек должен понимать, что всегда заслуживает лучшего.
Третий пункт — смена тактики своих действий.
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«Сколько можно делать то, что не дает эффекта? Или вообще ничего не предпринимать. Просто начните делать все по-другому», — отметила психолог.
Четвертый совет заключается в том, чтобы стремиться двигаться небольшими шагами. Не нужно спешить.
«Пятый совет — стройте планы. Перемены в лучшую сторону невозможны без целей и стратегии, считает спикер, а четкое следование плану приведет к положительным результатам», — заявили в fedpress.ru.