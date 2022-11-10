«Просто начните»: психолог назвала пять правил счастливой жизни

Эксперт рассказала, как почувствовать себя счастливым.

Первым шагом на пути к счастливой жизни эксперт считает умение взять ответственность на себя.

Вторым пунктом в списке Ксении Аверс стоит самоценность. Человек должен понимать, что всегда заслуживает лучшего.

Третий пункт — смена тактики своих действий.

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