«Просто начните»: психолог назвала пять правил счастливой жизни

Счастье

Счастливый человек. Фото: Global Look Press

Бизнес-тренер Ксения Аверс поделилась знаниями по улучшению эмоционального состяния.

Эксперт рассказала, как почувствовать себя счастливым.

Первым шагом на пути к счастливой жизни эксперт считает умение взять ответственность на себя.

Вторым пунктом в списке Ксении Аверс стоит самоценность. Человек должен понимать, что всегда заслуживает лучшего.

Третий пункт — смена тактики своих действий.

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«Сколько можно делать то, что не дает эффекта? Или вообще ничего не предпринимать. Просто начните делать все по-другому», — отметила психолог.

 

Четвертый совет заключается в том, чтобы стремиться двигаться небольшими шагами. Не нужно спешить.

«Пятый совет — стройте планы. Перемены в лучшую сторону невозможны без целей и стратегии, считает спикер, а четкое следование плану приведет к положительным результатам», — заявили в fedpress.ru.

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