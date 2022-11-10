L'Oreal опровергла готовность импортировать товар в Россию

Представители компании L'Oréal рассказали о дезинформации по поводу возвращения бренда на российский рынок.
Организация не готова возобновить поставки в РФ.
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«Относительно циркулирующей в российских СМИ ошибочной информации о том, что Giorgio Armani Beauty снова будет импортироваться в Россию, L'Oreal вновь заявляет, что ее позиция не изменилась. L'Oréal строго соблюдает санкции ЕС и США», – заявили в пресс-службе компании.
«L'Oreal прекратила продажу большинства своих собственных брендов, и продает только основные товары для ежедневного использования», – передают слова компании ria.ru.
Напомним, ранее у активов IKEA в России появился потенциальный покупатель.