Несвежий и напичканный антибиотиками! В Роскачестве назвали худший фарш

В Роскачестве провели исследование фарша «Домашнего». Эксперты закупили товары 18 производителей и выяснили, отличается ли покупной продукт от приготовленного в домашних условиях.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Часть полуфабрикатов не прошла проверку. Например, фарш бренда «Ариант» оказался недостаточно свежим. Также в нем был обнаружен антибиотик группы фторхинолов (офлоксацина) в количестве, превышающем допустимое техническим регламентом «О безопасности мяса и мясной продукции».