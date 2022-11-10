Несвежий и напичканный антибиотиками! В Роскачестве назвали худший фарш

В Роскачестве провели исследование фарша «Домашнего». Эксперты закупили товары 18 производителей и выяснили, отличается ли покупной продукт от приготовленного в домашних условиях.
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Часть полуфабрикатов не прошла проверку. Например, фарш бренда «Ариант» оказался недостаточно свежим. Также в нем был обнаружен антибиотик группы фторхинолов (офлоксацина) в количестве, превышающем допустимое техническим регламентом «О безопасности мяса и мясной продукции».
Продукты компаний «Мясницкий ряд» и «Мясновъ» несоответствовали требованиям к микробиологическим характеристикам. В них нашли посторонние ДНК.
Также в список аутсайдеров попал фарш «Рестория». В нем выявили антибиотик тетрациклиновой группы (окситетрациклин) и посторонние ДНК. Помимо этого экспертов не устроили вкусовые качества и свежесть продукта.