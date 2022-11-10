В Госдуму внесли проект о новых правилах усыновления

Дети

Дети. Фото: Global Look Press 

Близким родственникам станет проще оформлять опекунство над ребенком.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых правилах усыновления ребенка в России.

Согласно свежим правкам, семья может усыновить ребенка через год со вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении.  

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Также бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры получат преимущественное право опекунства.

«Законопроектом предлагается установить… преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников, отчима (мачехи) перед всеми другими лицами быть опекунами или попечителями при установлении предварительной опеки (попечительства)», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Напомним, ранее Правительство выделило 27,5 миллиарда рублей детям.

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