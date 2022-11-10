В Госдуме появился проект о новых правилах усыновления

Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых правилах усыновления ребенка в России.
Согласно свежим правкам, семья может усыновить ребенка через год со вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении.
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Также бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры получат преимущественное право опекунства.
«Законопроектом предлагается установить… преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников, отчима (мачехи) перед всеми другими лицами быть опекунами или попечителями при установлении предварительной опеки (попечительства)», – говорится в пояснительной записке к проекту.
Напомним, ранее Правительство выделило 27,5 миллиарда рублей детям.