В Госдуме появился проект о новых правилах усыновления

Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых правилах усыновления ребенка в России.

Согласно свежим правкам, семья может усыновить ребенка через год со вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении.

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Также бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры получат преимущественное право опекунства.