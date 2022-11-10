С покупкой лучше не тянуть: выгодная ипотека от застройщика может исчезнуть

В России покупку квартиры может позволить себе далеко не каждая семья. При этом существуют разные льготные ипотеки, в том числе для молодых и многодетных семей. А не так давно появилась «нулевая» ипотека. Эксперты уже предупредили, какие подводные камни в ней есть.
В сентябре в Москве упали цены на жилье. Квартиры стали продавать с большими скидками. При этом банки подняли ставку по ипотеке. Эксперты решили рассказать, почему ипотека от застройщиков остается востребованной.
По некоторым данным, ЦБ вскоре намерен начать регулировать подобные акции. По мнению экспертов рынка недвижимости, субсидированные «нулевые» ставки действительно будут уходить с рынка: комиссия банкам за субсидирование велика и она повышается.
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Скорее всего, в ближайшее время партнерские программы «застройщик-банк» перестанут существовать в привычном виде. Поэтому с покупкой жилья тянуть не стоит, ведь именно сейчас банки предлагают наиболее приятные условия.
К слову, как сообщает аналитический отдел ФСК, доля покупателей со 100 % оплатой невелика. Но именно для них есть максимальные дисконты, это небольшие пулы квартир, пишет МК.