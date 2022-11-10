С покупкой лучше не тянуть: выгодная ипотека от застройщика может исчезнуть

По некоторым данным, ЦБ вскоре намерен начать регулировать подобные акции. По мнению экспертов рынка недвижимости, субсидированные «нулевые» ставки действительно будут уходить с рынка: комиссия банкам за субсидирование велика и она повышается.

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Скорее всего, в ближайшее время партнерские программы «застройщик-банк» перестанут существовать в привычном виде. Поэтому с покупкой жилья тянуть не стоит, ведь именно сейчас банки предлагают наиболее приятные условия.

К слову, как сообщает аналитический отдел ФСК, доля покупателей со 100 % оплатой невелика. Но именно для них есть максимальные дисконты, это небольшие пулы квартир, пишет МК.