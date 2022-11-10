Даже лучше, чем домашний! В Роскачестве назвали самый качественный фарш

В Роскачестве провели исследование фарша «Домашнего». Для проверки эксперты закупили товары 18 производителей и выяснили, отличается ли покупной продукт от приготовленного в домашних условиях.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По результатам исследования претендовать на российский знак качества смог фарш «Домашний» под торговой маркой «Хороший вкус». От него отстал даже продукт, который эксперты сделали в лаборатории из свежего мяса.