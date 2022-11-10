Даже лучше, чем домашний! В Роскачестве назвали самый качественный фарш

В Роскачестве провели исследование фарша «Домашнего». Для проверки эксперты закупили товары 18 производителей и выяснили, отличается ли покупной продукт от приготовленного в домашних условиях.
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По результатам исследования претендовать на российский знак качества смог фарш «Домашний» под торговой маркой «Хороший вкус». От него отстал даже продукт, который эксперты сделали в лаборатории из свежего мяса.
Товар бренда «Хороший вкус» соответствовал не только требованиям законодательства по качеству и безопасности, но и повышенным стандартам Роскачества.
По мнению специалистов, этот полуфабрикат был приготовлен из качественного и свежего сырья. Он не содержал консервантов, зато в его составе выявили достаточное количество белков и жиров.
Также высокие оценки экспертов получили продукты брендов «Окраина», «Мираторг» и «Дикси».