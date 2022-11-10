Эксперт из России усомнился в точности прогноза суперкомпьютера о конце света

Прогноз суперкомпьютера World One о том, что человечество вымрет в 2040–2050 годах из-за перенаселения, загрязнения планеты и нехватки продовольствия, не является достоверным. Об этом заявил российский эксперт Игорь Минин.

Минин — член совета московской «Деловой России», президент ассоциации «Конвент национальной безопасности, здоровья и инноваций», вице-президент Академии медико-технических наук Евразийской ассоциации медицинских и экологических технологий. По его мнению, на сегодняшний день не существует технической возможности создать прогноз, который учтет абсолютно все факторы, способные оказать влияние на судьбу человечества.

«На сегодняшний день не только не существует расчетных возможностей для столь многофакторного и многовекторного анализа глобальных изменений, но, что более важно, по большому счету нет качественных непротиворечивых моделей, на основе которых такие расчеты и последующий анализ можно произвести», — цитирует слова эксперта РИАМО.

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