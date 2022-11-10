Взяли из таблицы Менделеева: какие названия могут получить российские Zara и Bershka

Недавно стало известно, что любимые бренды многих россиян Zara и Bershka скоро возобновят свою работу в стране. Правда, под новыми названиями.

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Сейчас над тем, какие вывески будут красоваться у входов в магазины с одеждой, размышляют новые владельцы. По информации Telegram-канала Mash, предварительными вариантами стали — Br и Z.

По мнению специалистов, такие названия оставят намек на популярные бренды.