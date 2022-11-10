Опасно для жизни! Эти продукты на ночь есть нельзя

Ночью организм человека должен отдыхать, всегда подчеркивают врачи, и нутрициолог Наталья Зубарева согласна с этим. Между тем, люди часто наедаются перед сном, и пищеварительная система на протяжении многих часов после заката продолжает трудиться. А это чревато серьезными последствиями и опасно для организма.

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Поскольку ужин никто не отменял, Зубарева перечислила продукты, которые нельзя употреблять в этот вечерний прием пищи.

«Жирное, копченое, жареное дает серьезную нагрузку на желудок, желчный пузырь и печень. Животный белок очень долго переваривается и усваивается, до 6 часов, так что почти всю ночь ваш организм будет работать во вторую смену, и неудивительно, если вы проснетесь отнюдь не полными сил», - объяснила Газете.ру нутрициолог.

Также не стоит употреблять ягоды и фрукты – они вызывают брожение в кишечнике, что ведет к появлению вздутия, колик, газообразования.

Отказаться на ночь нужно и от кисломолочной продукции и творога – поджелудочной железе будет плохо от них. Как результат – лишний вес и проблемы.