Кролик будет безжалостен: Глоба предупредила этот знак Зодиака о сложностях в 2023 году

Новый год не за горами, и многих людей волнует, что же он принесет. Астролог и телеведущая Тамара Глоба уже начала делиться прогнозами относительно грядущего и на этот раз предостерегла один из знаков Зодиака – ему в 2023 году следует быть предельно осторожным.

По сути, речь идет о настоящей черной полосе. И ждет она Львов. Этому знаку Зодиака нужно чутко следить весь год за своим здоровьем, не игнорировать сигналы организма и при первых же подозрениях обращаться к врачу.

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Также высок риск неурядиц в работе. Глоба прогнозирует Львам смену места занятости или вовсе уход в другую сферу деятельности.

В семейной жизни Львов тоже все не будет безоблачно. 2023 год станет проверкой в отношениях, череда скандалов будет преследовать и может спровоцировать распад брака. Здесь Глоба дает совет не идти на поводу у эмоций и уступать половинке, сообщает сайт progorod76.