Правильная тарелка: какие продукты нужно употреблять на завтрак

Завтрак является главным приемом пищи в рационе, и пропускать его нельзя, уверяют эксперты. И подходить к его приготовлению следует, придерживаясь рекомендаций диетологов. Нутрициолог Виктория Шалафаева дала совет, что лучше есть с утра.

Эксперт предупреждает, что в утренней тарелке должны быть и овощи, и белки, и углеводы. Растительная пища при этом должна преобладать – составлять половину. Идеально с утра подойдет молочная продукция, которую вечером, напротив, принимать не следует – будут хуже усваиваться. Богатые пробиотиками кисломолочные продукты также будут к столу с утра, сообщает Marie Claire.