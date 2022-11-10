АФК «Система» может купить активы IKEA в России

Напомним, в марте IKEA заявила о приостановке продаж в России. А уже в июне в компании отметили о невозможности возобновления деятельности в РФ.

Организация собиралась сокращать штат и продавать местные фабрики. В октябре состоялась встреча с руководством IKEA. После этого шведский ритейлер остался в России на прежних позициях.