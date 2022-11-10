АФК «Система» может купить активы IKEA в России

IKEA

IKEA. Фото: Global Look Press 

Инвестиционная компания рассказала о своих планах.

В пресс-службе АФК «Система» заявили о желании приорести российские активы IKEA.

Организация уже занялась тем, что проводит оценку производства.

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«Группа АФК рассматривает возможность покупки российских активов IKEA, проводит анализ этих предприятий», – передают сообщение организации ria.ru.

 

Напомним, в марте IKEA заявила о приостановке продаж в России. А уже в июне в компании отметили о невозможности возобновления деятельности в РФ.

Организация собиралась сокращать штат и продавать местные фабрики. В октябре состоялась встреча с руководством IKEA. После этого шведский ритейлер остался в России на прежних позициях.

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