Погодная аномалия на западе страны: такого не было полсотни лет!

Погодные аномалии продолжают шокировать россиян. Пока в одних регионах улицы и дворы засыпает снегом, в других люди ходят в легких курточках и едва ли не изнывают от жары. Причем, речь идет не о теплом и сухом юге страны, а о северо-западе.

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В день осеннего лунного затмения, которое произошло 8 ноября, был побит температурный рекорд полувековой давности. В Калининграде термометры показывали +14,3 градуса Цельсия. По сути, этот показатель превышает в два раза среднюю температуру последних лет.

Специалисты связывают такую аномально жаркую ноябрьскую погоду с адвекцией, то есть горизонтальным перемещением горячих воздушных масс с юга, пишет сайт kgd.ru.