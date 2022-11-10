В России появится акциз на сладкие напитки

Лимонад

Лимонад. Фото: Global Look Press 

Нововведение можно будет увидеть с первого июля 2023 года.

Сахаросодержащие напитки будут продаваться на российских прилавках с акцизом.

С таким предложением выступил Комитет Госдумы по бюджету и налогам.

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«Акциз в размере семи рублей за литр обойдет специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза», – отметили в argumenti.ru.

Напомним, ранее в Роскачестве проверили маркетплейсы. Оказалось, далеко не все онлайн-площадки для торговли соответствуют требованиям организации.

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