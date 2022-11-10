Саудовская Аравия необычно упростила россиянам въезд

На фоне ограничений, которые Европа наложила на россиян, наши туристы подыскивают привлекательные альтернативы в других частях света. И Саудовская Аравия идет навстречу. Стало известно о необычном смягчении въезда для наших соотечественников.

Отныне получить визу можно однократно на 90 дней. Причем, сделать это теперь легко - через Интернет. Коронавирусные ограничения также сняты. Остается лишь купить билет и лететь.

Подчеркнем, что места, связанные с пророком Мухаммедом, Мекка и Медина, по-прежнему закрыты для посещения людьми другой веры – туда пускают только мусульман. Также существует тотальный запрет на алкоголь – с собой нельзя бутылки даже из дьюти-фри. А вот женщинам без мужского сопровождения въезд открыт с 2018 года. Только они должны соблюдать дресс-код в одежде и прикрывать колени и локти, сообщает Mk.ru.