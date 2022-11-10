Эксперт рассказал, что делать при двойном списании средств с карты

Если деньги списались с карты дважды, их можно вернуть за несколько дней.

Юрист заявил, что двойное списание возникает из-за нестабильного интернет-соединения во время оплаты онлайн или ошибки на кассе.

«В этом случае необходимо запросить чек о покупке и об отказе и обратиться в родной банк, назвав секретное слово, место и время списания. При проблеме с онлайн-магазином необходимо обратиться в службу поддержки», – передают слова эксперта 1prime.ru.

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