В Роскачестве рассказали о худших интернет-магазинах

Популярные магазины в интернете проверили в Роскачестве. Среди них были такие торговые онлайн-площадки, как Wildberries, AliExpress, Ozon, «СберМегаМаркете» и другие.
Оказалось, что далеко не все из перечисленных маркетплейсов соответствуют качеству. В Роскачсетве отметили Ozon, а также сайт бытовой техники и электроники DNS как успешно прошедших проверку.
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Остальные интернет-магазины смогут быть рядом с лидирующими позициями, если исправят недочеты и получат статус доверенных площадок.
«На площадках электронной коммерции, как и в офлайн-магазинах, должны быть представлены только безопасные и качественные товары. Формируя рейтинг, мы хотим отметить маркетплейсы, ответственно подошедшие к процедуре проверки поступающих в продажу товаров», — передают слова руководителя Росаккредитации Назария Скрыпника roskachestvo.gov.ru.