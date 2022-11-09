Не видели уже 96 лет: синоптики предупредили о серьезных погодных переменах

Погода устроит неприятный сюрприз жителям столицы в предстоящие дни.
Высокое атмосферное давление ощутят москвичи 11-12 ноября. Метеозависимым людям эти два дня дадут знать о себе.
Жителям города на Неве удастся увидеть аномалию, которой не было уже 96 лет. В среду, девятого ноября в Санкт-Петербурге был зафиксирован температурный рекорд. Последний раз температура воздуха в ноябре достигала девяти градусов тепла в 1926 году.
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А Норильску в эту пятницу, 11 ноября грозят снежные лавины. Туристам порекомендовали не ходить в горы. Столбик термометра опустится до 25 градусов мороза. Сообщили в primpress.ru.