У приемных детей из одной семьи появилось преимущество при зачислении в школу

Приемные дети наравне с родными братьями и сестрами получат преимущественное право зачисления в школу или детский сад.
Изменения будут внесены в Семейный кодекс и в закон об образовании.
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«С принятием закона администрация образовательного учреждения будет не вправе отказаться зачислить ребенка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто-то из его семьи», — передают слова спикера Госдумы Вячеслава Володина ria.ru.
Напомним, ранее ФАС заявила об увеличении тарифов на газ.