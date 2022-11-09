У приемных детей из одной семьи появилось преимущество при зачислении в школу

Школьники

Школьники. Фото: Global Look Press

В Госдуме приняли новый закон, касающийся распределения детей по учебным учреждениям.

Приемные дети наравне с родными братьями и сестрами получат преимущественное право зачисления в школу или детский сад. 

Изменения будут внесены в Семейный кодекс и в закон об образовании. 

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«С принятием закона администрация образовательного учреждения будет не вправе отказаться зачислить ребенка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто-то из его семьи», — передают слова спикера Госдумы Вячеслава Володина ria.ru.

Напомним, ранее ФАС заявила об увеличении тарифов на газ.

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