ФАС предупреждает об увеличении тарифов на газ

Цены на газ для всех категорий потребителей увеличатся со следующего месяца. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Отмечается, что тарифы на природный ресурс вырастут на 8,5 процента. Следующая индексация ожидается в июле 2024 года.

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Повышение цен оправдали необходимостью поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ.