За должников ЖКХ будут платить их соседи

Второй способ является не таким удобным для жильцов.

«Так, норма потребления рассчитывается на зарегистрированных жильцов, при этом в квартире по факту могут находиться больше людей. Соответственно, общедомовой объем потребления ресурса увеличивается», – добавила юрист.

Со следующего года управляющая компания сможет производить перерасчет потребления один раз в год и проводить внеплановые проверки. Те, кто откажется от проверки, будут платить согласно нормативу по количеству жильцов.