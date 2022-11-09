За должников ЖКХ будут платить их соседи

Стало известно, что за уклонение одного жильца от оплаты услуг ЖКХ будут отвечать остальные жители многоквартирного дома.
Отметим, что речь идет об обслуживании общих помещений многоэтажных домов.
Юрист рассказала, что плата за пользование общими помещениями рассчитывается двумя способами.
«Во-первых, на общедомовые сети устанавливается счетчик и из общего показателя вычитаются данные жильцов. Во-вторых, устанавливается норматив потребления дома», – передают слова эксперта ria.ru.
Второй способ является не таким удобным для жильцов.
«Так, норма потребления рассчитывается на зарегистрированных жильцов, при этом в квартире по факту могут находиться больше людей. Соответственно, общедомовой объем потребления ресурса увеличивается», – добавила юрист.
Со следующего года управляющая компания сможет производить перерасчет потребления один раз в год и проводить внеплановые проверки. Те, кто откажется от проверки, будут платить согласно нормативу по количеству жильцов.