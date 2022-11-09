В Роскачестве назвали лучшее сливочное масло

Эксперты Роскачества проверили марки сливочного масла на прилавках популярных супермаретов.
Специалисты отметили, что качественный продукт должен быть изготовлен из натурального коровьего молока и сливок. Растительные жиры не должны присутствовать в составе.
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Оказалось, только два отечественных бренда сливного масла соответствуют требованиям Роскачества.
Сливочное масло «Можайское» (ЗАО «Завод стерилизованного молока «Можайский») и «Милково» (ООО «Ува-Молоко») возглавили ТОП-список.
Также в организации отметили такие марки, как «Экомилк», «Вкуснотеево», «Милава». Об этом сообщили в primpress.ru.