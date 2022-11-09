В Роскачестве назвали лучшее сливочное масло

Сливочное масло «Можайское» (ЗАО «Завод стерилизованного молока «Можайский») и «Милково» (ООО «Ува-Молоко») возглавили ТОП-список.

Также в организации отметили такие марки, как «Экомилк», «Вкуснотеево», «Милава». Об этом сообщили в primpress.ru.