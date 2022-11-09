В Роскачестве назвали лучшее сливочное масло

Сливочное масло

Сливочное масло. Фото: Global Look Press 

Исследование показало, какими качествами должен обладать хороший молочный продукт.

Эксперты Роскачества проверили марки сливочного масла на прилавках популярных супермаретов.

Специалисты отметили, что качественный продукт должен быть изготовлен из натурального коровьего молока и сливок. Растительные жиры не должны присутствовать в составе.

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Оказалось, только два отечественных бренда сливного масла соответствуют требованиям Роскачества.

Сливочное масло «Можайское» (ЗАО «Завод стерилизованного молока «Можайский») и «Милково» (ООО «Ува-Молоко») возглавили ТОП-список.

Также в организации отметили такие марки, как «Экомилк», «Вкуснотеево», «Милава». Об этом сообщили в primpress.ru.

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