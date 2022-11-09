От дров до электроники: пенсионерам расширили перечень льготных товаров

Льготные товары и услуги предоставят пенсионерам в ближайшее время.

В Администрации регионов России сообщили, что социальную помощь получат пожилые люди с низкими доходами. Также под категорию льготников попадают пенсионеры, которые живут одни.

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Сумма материальной поддержки в разных регионах может отличаться. Можно будет получить деньги или продукты. Пенсионеры могут рассчитывать на бесплатные дрова, бытовую технику и электронику.

Также государство позаботилось о тех, кто нуждается в протезировании. Пенсионеры смогут получить эту дорогую медицинскую услугу бесплатно. Об этом заявили в ftimes.ru.