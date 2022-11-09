Вот и определились: владелец брендов Zara и Bershka рассказал, покинет ли компания Россию

В этом году российский рынок покинули многие зарубежные бренды. Долго решалась судьба McDonald’s, который теперь называется «Вкусно — и точка» в РФ. А вот ИКЕА приостановила свою работу после большой онлайн-распродажи. Теперь многие модники ждут, когда решится судьба Zara и Bershka. В октябре появились слухи, что магазины отроются в следующем году под новыми названиями.
Этот бренд принадлежит испанской группе компаний Inditex, куда также входят Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius и Bershka. Пока работа магазинов приостановлена. Недавно стало известно, что бизнес будет продан холдингу Daher Group (это ливанская компания, базирующаяся в ОАЭ).
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Пока точно известно, что переименование коснется самих торговых точек. В своем сообщении о сделке Inditex подчеркивал, что «в помещениях разместятся магазины брендов, принадлежащих группе покупателей, не связанных с Inditex. Теперь владелец компании также разъяснил, что будет продаваться в магазинах.
«Группа Daher будет вести бизнес в Российской Федерации со своими собственными брендами и коллекциями, которые не имеют ничего общего с Inditex», — пишет KP.ru.
Daher — компания, которая владеет сотнями торговых точек в странах Ближнего Востока и Северной Африки и работает с брендами Zara, Massimo Dutti, Max Mara, Sunglass Hut и другими по договорам франчайзинга.
А пока товары этих брендов можно купить в Wildberries и на других платформах. Однако стоимость товаров на маркетплейсах примерно на 20-30% выше, чем те, которые указаны на сайтах брендов.