«Это никакой не конец»: астролог Василиса Володина предрекла, как долго все продлится

Известный астролог Василиса Володина связала недавние события по непростым решениям в Херсоне с коридором затмений, который завершился в минувший вторник, 8 ноября.
Василиса Володина в телеграм-канале сделала акцент на том, что именно близость к лунному затмению делает это событие знаковым и переломным.
Но по словам Василисы Володиной, это еще далеко не конец. Астролог спрогнозировала, что все продлится до весны, а после будет некая новая развилка.
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«Как я уже писала: затмение — событийная развилка. Один из важных выборов сделан. Читайте про суть символов в недельном прогнозе, который был в воскресенье. И это никакой не конец военных действий. Это сознательно выбранный кем-то путь до весны 2023. А там еще одна развилка», — написала Василиса Володина в своем телеграм-канале.