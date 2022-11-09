«Это никакой не конец»: астролог Василиса Володина предрекла, как долго все продлится

Известный астролог Василиса Володина связала недавние события по непростым решениям в Херсоне с коридором затмений, который завершился в минувший вторник, 8 ноября.

Василиса Володина в телеграм-канале сделала акцент на том, что именно близость к лунному затмению делает это событие знаковым и переломным.

Но по словам Василисы Володиной, это еще далеко не конец. Астролог спрогнозировала, что все продлится до весны, а после будет некая новая развилка.

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