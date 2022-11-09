«Выплаты для тунеядцев»: какая пенсия полагается пенсионерам, которые никогда не работали

В России существует такое понятие, как социальная пенсия. Ее назначают тем пожилым россиянам, которые за всю жизнь не успели наработать необходимое количество лет стажа для получения обычных выплат или совсем не работали.

Многие работающие россияне и те, у кого достаточное количество лет стажа, негативно оценили размер социальной выплаты. Люди назвали ее «пенсией для тунеядцев». Россияне заявили, что ее размер слишком хорош для тех, кто всю жизнь не работал и не уплачивал налоги.

Как ранее сообщалось, социальная пенсия выплачивается тем, кто не успел наработать необходимое количество лет рабочего стажа. Данная выплата начисляется только при достижении утвержденного пенсионного возраста, плюс пять лет. То есть женщины получают ее в 65 лет, а мужчины в 70, пишет онлайн-журнал «Налоги и бухгалтерия».