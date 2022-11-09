Срочно проверьте, подходите ли вы под эти критерии! Кому положены новые единые детские пособия

Начиная с 2023 года все семьи России, которые попадают в категорию нуждающихся, смогут оформить единые выплаты.
На текущий момент в России несколько пособий, и, чтобы получить каждое, необходимо собирать документы. Теперь же порядок предоставления будет единым, а семь социальных гарантий будут объединены в одно пособие, которое смогут получить отдельные категории граждан.
К единому формату приведены и критерии нуждаемости. Помимо среднедушевого дохода, который должен составлять не менее одного минимального размера оплаты труда на члена семьи, в них входит и имущественное положение. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что если доход у семьи нулевой без уважительной причины, то в получении пособия могут отказать.
«Например, семья может располагать одной квартирой, одним домовладением, одним дачным участком, земельным участком, машиной (для некоторых многодетных семей и двумя машинами) и при этом попадать под категорию нуждающихся и иметь право на получение пособия. Кроме того, нововведения выравнивают такие категории получателей, как беременные женщины. На сегодняшний день они имеют право получать выплаты, но только в размере 50% от прожиточного минимума, в зависимости от региона проживания. Теперь беременные женщины смогут получать до 100% от прожиточного минимума в зависимости от уровня нуждаемости», — прокомментировала Светлана Бессараб.
По материалам РИА «ФАН»