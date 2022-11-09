Срочно проверьте, подходите ли вы под эти критерии! Кому положены новые единые детские пособия

Начиная с 2023 года все семьи России, которые попадают в категорию нуждающихся, смогут оформить единые выплаты.

На текущий момент в России несколько пособий, и, чтобы получить каждое, необходимо собирать документы. Теперь же порядок предоставления будет единым, а семь социальных гарантий будут объединены в одно пособие, которое смогут получить отдельные категории граждан.

К единому формату приведены и критерии нуждаемости. Помимо среднедушевого дохода, который должен составлять не менее одного минимального размера оплаты труда на члена семьи, в них входит и имущественное положение. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что если доход у семьи нулевой без уважительной причины, то в получении пособия могут отказать.

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