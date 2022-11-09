Выгодно экономить! В магазинах на 28% подешевел кошачий корм

Кот

Кот. Фото: Global Look Press

По акции лакомство для котов можно купить почти на треть дешевле.

Ряд сетей российских супермаркетов решили сделать скидку на популярные бренды кошачьего корма. Так по акции лакомство для любимого питомца можно купить почти на треть дешевле.

К примеру, в «Ленте» влажный корм для кошек Sheba (75 граммов) стоит на 10 рублей дешевле. Акция «Ашана» распространяется на марку Purina One. Там упаковка корма продается со скидкой в 28%. В «Магните» цена упала на корм марки Winner Extra, передает портал «А теперь внимание!». 

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