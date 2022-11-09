Выгодно экономить! В магазинах на 28% подешевел кошачий корм

Ряд сетей российских супермаркетов решили сделать скидку на популярные бренды кошачьего корма. Так по акции лакомство для любимого питомца можно купить почти на треть дешевле.

К примеру, в «Ленте» влажный корм для кошек Sheba (75 граммов) стоит на 10 рублей дешевле. Акция «Ашана» распространяется на марку Purina One. Там упаковка корма продается со скидкой в 28%. В «Магните» цена упала на корм марки Winner Extra, передает портал «А теперь внимание!».

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