Производитель Persil, «Пемос» и «Ласка» покинет Россию до конца года

Супермаркет

Супермаркет. Фото: Global Look Press

Компания работала в стране с 1991 года.

Немецкий концерн Henkel, которому принадлежат известные бренды Persil, «Пемос» и «Ласка», покинет российский рынок до конца 2022 года.

По словам представителя концерна, наблюдается высокий интерес к российским активам компании. Одна из производственных площадок, которая входит в десятку крупнейших предприятий немецкого концерна по всему миру, расположена в Перми.

Завод выпускает 14 брендов, среди которых Persil, «Лоск», «Пемос», Bref и Vernel, чистящее средство «Пемолюкс» и клей «Момент», передает «Росконтроль». Henkel заявила о прекращении бизнеса в России еще в середине апреля. Компания работала в России с 1991 года. Сейчас в стране производителю принадлежат 12 офисов и 11 заводов в разных регионах.

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