Производитель Persil, «Пемос» и «Ласка» покинет Россию до конца года

Завод выпускает 14 брендов, среди которых Persil, «Лоск», «Пемос», Bref и Vernel, чистящее средство «Пемолюкс» и клей «Момент», передает «Росконтроль». Henkel заявила о прекращении бизнеса в России еще в середине апреля. Компания работала в России с 1991 года. Сейчас в стране производителю принадлежат 12 офисов и 11 заводов в разных регионах.

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