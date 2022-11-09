«Проявляют инициативу»: эксперт рассказала, с какого возраста дети могут работать

Эксперт Татьяна Волкова рассказала, с какого возраста детям можно идти работать. Как считает сама Волкова, нужно ориентироваться на конкретного ребенка. По словам эксперта, некоторые дети уже в возрасте 6–7 лет начинают придумывать идеи для заработка и проявляют финансовую инициативу.

«У них на самом деле возникает потребность работать, иметь свои деньги. В то время как другие в свои 12–13 лет такой потребности не имеют. Считаю, что вопрос устройства на работу должен в каждой конкретной ситуации решаться индивидуально», — отметила Волкова, пишет портал «А теперь внимание!».

Эксперт рассказала, что чем раньше дети начинают проявлять интерес к заработку, тем раньше они начинают понимать ценность денег. Ребенку, как правило, становится понятно, сколько нужно потратить сил, чтобы получить ту или иную сумму денег.