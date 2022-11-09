Даже такси не вызвать: у «Яндекс Go», «Лавки» и Uber произошел масштабный сбой

Теперь произошел масштабный сбой сразу в нескольких приложениях. Пользователи жалуются, что невозможно вызвать такси в «Яндекс Go» и Uber. А также сбой произошел в «Яндекс. Лавке». Продукты заказать тоже оказалось проблематично. Во время оформления заказала высвечивается надпись «Неизвестная ошибка» или «Не удалось завершить операцию».

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Пользователи находятся на грани паники. Многие не знают, как теперь добраться до работы или на важные совещания. Ко всему прочему, в столице идет дождь, поэтому востребованность такси особенно большая.

Напомним, что в октябре был глобальный сбой в работе WhatsApp.