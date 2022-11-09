Почти 200 тематических ярмарок в Подмосковье: создана удобная интерактивная карта

В регионах регулярно проходят тематические ярмарки. Примечательно, что в ноябре появится около 200 ярмарок, где можно будет купить и попробовать продукцию производителей.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.
В течение ноября на территории Подмосковья будут открыты тематические ярмарки, посвященные осени. Там будет представлена продукция производителей из различных регионов страны. Можно найти ярмарку по своему вкусу, купить мед, варенье, пуховые платки и много другого. Посмотреть интерактивную карту можно на сайте РИАМО.