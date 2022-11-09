Сразу на 8,1%: объявили о резком повышении цен в РЖД

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

ФАС опубликовала приказ, в котором четко прописано, когда и насколько повысят тарифы на услуги Российских железных дорог.

Кроме РЖД, тарифы также увеличат АО «ФПК», «Пассажирская компания Сахалин», «Железные дороги Якутии», «Гранд сервис экспресс».

Согласно приказу, пассажиры будут платить за билеты в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2023 года на 8,1% больше.

Источник: Pensnews.ru.