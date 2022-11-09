13900 рублей выплатят российским детям до 17 лет: с 1 января 2023 года деньги поступят на счет

В России вводят новое единое пособие на детей

В России вводят новое единое пособие на детей. Фото: Global Look Press

Государство решило упростить схему денежных дотаций в РФ.

В России вводят новое единое пособие на детей до 17 лет, пишет КП. Оно объединит сразу 7 существующих выплат из разных источников (минтруда, пенсионного фонда, фонда социального страхования).

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В среднем по стране это пособие составит 13 900 рублей, выдать его планируется 10 миллионам детей. В год Российская Федерация будет тратить на эти цели около 1,6 миллиарда рублей.

Единое пособие значительно облегчит жизнь родителям и позволит семьям получать помощь от государства с момента появления ребенка на свет по единым стандартам и критериям.

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