Скончался заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров

Во вторник, 8 ноября, СМИ сообщили трагическую новость. Скончался советский и российский танцор, балетмейстер, заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров. Он около сорока лет проработал в Кубанском казачьем хоре.

Причина смерти пока не раскрыта. Дата похорон неизвестна.

Коллектив хора скорбит по коллеге.