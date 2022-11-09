Скончался заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров

Валентин Захаров. Фото: Кубанский казачий хор/Публичное достояние

Валентин Захаров. Фото: Кубанский казачий хор / Публичное достояние

Танцор 40 лет проработал в Кубанском казачьем хоре.

Во вторник, 8 ноября, СМИ сообщили трагическую новость. Скончался советский и российский танцор, балетмейстер, заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров. Он около сорока лет проработал в Кубанском казачьем хоре. 

Причина смерти пока не раскрыта. Дата похорон неизвестна.

Коллектив хора скорбит по коллеге. 

«Обычно в танцевальных коллективах не бывает героев или, говоря сегодняшним языком, звезд. А Захаров, по сути, звездный солист. Блистательный и непревзойденный», — процитировал сайт 360tv.ru художественного руководителя Виктора Захарченко. 

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Напомним, Захаров получил признание в 1984 году. Тогда он восхитил своим талантом известного хореографа Игоря Моисеева.

В качестве солиста Кубанского казачьего хора он стал победителем первого Всероссийского смотра-конкурса государственных русских народных хоров. 

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