Скончался заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров

Во вторник, 8 ноября, СМИ сообщили трагическую новость. Скончался советский и российский танцор, балетмейстер, заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров. Он около сорока лет проработал в Кубанском казачьем хоре.
Причина смерти пока не раскрыта. Дата похорон неизвестна.
Коллектив хора скорбит по коллеге.
«Обычно в танцевальных коллективах не бывает героев или, говоря сегодняшним языком, звезд. А Захаров, по сути, звездный солист. Блистательный и непревзойденный», — процитировал сайт 360tv.ru художественного руководителя Виктора Захарченко.
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Напомним, Захаров получил признание в 1984 году. Тогда он восхитил своим талантом известного хореографа Игоря Моисеева.
В качестве солиста Кубанского казачьего хора он стал победителем первого Всероссийского смотра-конкурса государственных русских народных хоров.