Россияне могут остаться без майонеза и кетчупа: торговые сети отказываются принимать товар

Торговые сети повально стали отказываться от российских майонезов и кетчупов, а все из-за плохой упаковки в виде мягких пластиковых пакетов.

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Производители тары стали использовать после введения санкций отечественный клей, который оказался на порядок ниже качеством импортного. Это не нравится торговым сетям, на полках которых соусы расплываются и портятся.

В настоящее время проблему обещают разрешить, а Минпромторг просит магазины быть более лояльными к производителям продукции. Однако если ничего не изменится, не исключено, что россияне лишатся любимых майонезов и кетчупов.

Источник: «Известия».