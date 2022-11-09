Озвучены новые цифры материнского капитала: деньги можно тратить каждый месяц

Программу по выдаче материнского капитала в России продлили сроком до 2026 года. Деньги теперь будут платить большие, чем выдавались ранее.

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Итак, в 2023 году родители могут получить по программе: на первенца — 589,5 тыс. руб., на второго малыша (если на первого не получали средства) — 779 тыс. руб., на второго (если получали на первого) — 189,5 тыс. руб., сообщает КП.

Потратить маткапитал разрешается на образование детей в России, улучшение условий жилья членов семьи, соцадаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью, также возможно включение выплат в состав пенсионных накоплений матери.

Кроме того, некоторые семьи могут получать средства из маткапитала ежемесячно. Для этого ее члены должны признаться нуждающимися при соответствии двум критериям: второй ребенок в семье рожден после 1 января 2018 года, а среднедушевой доход семьи — не выше 2 прожиточных минимумов в регионе проживания.