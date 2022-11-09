Пенсионерам уже зимой не выплатят 1,5% индексации: виновата инфляция

Проект федерального бюджета на следующий год предполагает индексацию пенсий в первый месяц зимы в размере 4,8%. При этом финансовые аналитики обратили внимание на то, что размер индексации минимальной оплаты труда предполагается на уровне 6,3%.
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Ранее на высшем уровне пояснялось, что индексация определена на основании статистики и с учетом значения 10% уже проведенной индексации-аванса в июне текущего года.
При этом в июне 2022-го наряду с пенсионными отчислениями был индексирован также МРОТ, также на 10%.
Аналитики недоумевают — почему инфляция одинаково повлияла на пенсии и МРОТ, при этом по итогам 2022 года инфляция для пенсионеров и остальных россиян оказалась различной. Например, куда-то пропали 1,5% «недоиндексации» пенсий.
Источник: Pensnews.ru.