Пенсионерам уже зимой не выплатят 1,5% индексации: виновата инфляция

Ранее на высшем уровне пояснялось, что индексация определена на основании статистики и с учетом значения 10% уже проведенной индексации-аванса в июне текущего года.

При этом в июне 2022-го наряду с пенсионными отчислениями был индексирован также МРОТ, также на 10%.

Аналитики недоумевают — почему инфляция одинаково повлияла на пенсии и МРОТ, при этом по итогам 2022 года инфляция для пенсионеров и остальных россиян оказалась различной. Например, куда-то пропали 1,5% «недоиндексации» пенсий.

Источник: Pensnews.ru.