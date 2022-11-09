12 тысяч рублей могут получить россияне: касается граждан от 50 до 55 лет

Напомним, с 1 января 2019 года размер пособия с восьми тысяч рублей был увеличен до 11 тысяч рублей. Но те люди, которые обратились за выплатой до указанного срока, получали ее в прежнем размере.

Законопроект призван устранить эту несправедливость. В настоящий момент указанная категория граждан сможет увеличить размер выплаты до максимальной цифры. Для этого необходимо будет написать заявление в ПФР.

В данное время максимальный размер пособия по безработице увеличился до 12 792 рублей. Если закон депутаты примут в срок, то люди станут получать выплаты уже с 1 декабря 2023 года.

Источник: Pensnews.ru.