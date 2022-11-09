Россиянам младше 1966 года рождения положена денежная выплата

Пенсионный фонд России предупредил граждан, родившихся после 1966 года о том, что они вправе распорядиться накопительной частью пенсии. Для этого нужно соблюсти ряд условий.
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К примеру, им необходимо иметь трудовой стаж до 2014 года, их накопительная пенсия должна была формироваться за счет пенсионных взносов и находиться на личных пенсионных счетах.
Для проверки наличия данных накоплений, гражданам можно запросить в Пенсионном фонде России выписку. Необходимые сведения обратившиеся увидят в пунктах № 3 и 4.
Если они на месте, то деньги можно получить еще до достижения пенсионного возраста: в 60 лет мужчинам и в 55 лет женщинам.
Также сообщается, что накопленные средства могут забрать те граждане, что принимали участие в программе государственного софинансирования, и те, кто направили маткапитал на формирование накопительной части пенсии.
Источник: «Налоги и бухгалтерия».