По 10 тысяч рублей: бывшие школьники в России получат деньги от государства

Деньги.

Деньги. Фото: Global Look Press

Выплаты дадут тем, кто написал заявление.

Вчерашние школьники, а также выпускники средне-профессиональных образовательных учреждений получат по 10 тысяч рублей, если они поступили в любое высшее либо среднее специальное учебное заведение Самарской области.

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Пособие можно оформить в пунктах соцобслуживания населения, написав заявление. Сделать это необходимо до 1 декабря 2022 года.

Выплата в 10 тысяч рублей полагается абсолютно всем новоиспеченным студентам, независимо от формы обучения: очной, заочной, вечерней.

Деньги получат даже ребята, которые поступили в ссуз или вуз на коммерческой основе.

Источник: «КТВ-Луч».

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