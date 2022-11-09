По 10 тысяч рублей: бывшие школьники в России получат деньги от государства

Пособие можно оформить в пунктах соцобслуживания населения, написав заявление. Сделать это необходимо до 1 декабря 2022 года.

Выплата в 10 тысяч рублей полагается абсолютно всем новоиспеченным студентам, независимо от формы обучения: очной, заочной, вечерней.

Деньги получат даже ребята, которые поступили в ссуз или вуз на коммерческой основе.

Источник: «КТВ-Луч».