Всего $17 620: стоимость биткойна 8 ноября упала до рекордного уровня

Курс биткойна в ходе торгов во вторник 8 ноября сильно снизился. Минимальный курс был зафиксирован на отметке $17 620, когда криптовалюта потеряла 15,24%. Это случилось в 22:35 мск.

Постепенно курс стабилизировался и по состоянию на 02:41 мск 9 ноября биткойн стоил уже 18 638 (-9,45%).

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