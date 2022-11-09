Всего $17 620: стоимость биткойна 8 ноября упала до рекордного уровня

Курс биткойна в ходе торгов во вторник 8 ноября сильно снизился. Минимальный курс был зафиксирован на отметке $17 620, когда криптовалюта потеряла 15,24%. Это случилось в 22:35 мск.
Постепенно курс стабилизировался и по состоянию на 02:41 мск 9 ноября биткойн стоил уже 18 638 (-9,45%).
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Биткойн (Bitcoin) — это первая криптовалюта на основе блокчейна (технология распределенного реестра), выпущенная в 2009 году кем-то под псевдонимом Сатоши Накамото. С тех пор в мире появилось много других цифровых денег, но биткойн является лидером крипторынка.