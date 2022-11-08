Выплаты станут больше: эксперт раскрыл, как пособия по новым правилам повлияют на пенсионеров

В 2023 году произойдет индексация пенсии. Она будет рекордной. Однако эксперт рассказал, что это не так хорошо, как может показаться. Примечательно, что у пенсионеров в будущем году также будут новые доплаты, но лишь у определенных категорий граждан.

Нужно знать, что с 1 ноября в России изменились правила назначения пенсий. Теперь при оформлении пособий, государственным гражданским служащим не придется предоставлять ряд справок.