Выплаты станут больше: эксперт раскрыл, как пособия по новым правилам повлияют на пенсионеров

В 2023 году произойдет индексация пенсии. Она будет рекордной. Однако эксперт рассказал, что это не так хорошо, как может показаться. Примечательно, что у пенсионеров в будущем году также будут новые доплаты, но лишь у определенных категорий граждан.
Нужно знать, что с 1 ноября в России изменились правила назначения пенсий. Теперь при оформлении пособий, государственным гражданским служащим не придется предоставлять ряд справок.
Сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала, как изменения отразятся на пенсионерах.
«Электронный документооборот позволяет проще доставлять документы, ускоряет процессы и минимизирует физические походы в те или иные инстанции. Считаю, что это сугубо положительный фактор», — отмечает Волкова.
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Она также объяснила, что цифровизация позволяет различным ведомствам и инстанциям обмениваться документами. В этом есть ряд плюсов: это уменьшает количество ошибок и потерь, соответственно, выплаты станут больше, об это Волкова поведала порталу «А теперь внимание!».
Напомним, что беременным женщинам с 1 января будут назначать универсальные пособия. О том, что изменилось, также рассказал эксперт.