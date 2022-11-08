Эксперт раскрыл, чем грозит рекордная индексация пенсий в 2023 году

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«С другой стороны, как только появляются новости про индексацию, то параллельно с ними вырастают и цены, повышается стоимость коммунальных услуг. Стоит понимать, что повышение пенсии — вынужденная мера, и не нужно смотреть на нее сквозь розовые очки», — отмечает Волкова в беседе с порталом «А теперь внимание!».