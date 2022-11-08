Эксперт раскрыл, чем грозит рекордная индексация пенсий в 2023 году

В России живет несколько десятков миллионов пенсионеров. Им положены выплаты и социальные льготы. Недавно стало известно, что ряд граждан получат надбавки. А в 2023 году произойдет рекордная индексация пенсии. Однако эксперт раскрыл минусы этой индексации, которая будет рекордной — 15% за год.
Инвестор Татьяна Волкова пояснила, что такой позитивный фактор связан с уровнем инфляции. Многие продукты и услуги дорожают, поэтому пенсионерам сложнее себя обеспечивать. По этой причине индексация будет во благо граждан.
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«С другой стороны, как только появляются новости про индексацию, то параллельно с ними вырастают и цены, повышается стоимость коммунальных услуг. Стоит понимать, что повышение пенсии — вынужденная мера, и не нужно смотреть на нее сквозь розовые очки», — отмечает Волкова в беседе с порталом «А теперь внимание!».