Не ешьте эту дрянь! В Роскачестве назвали сыр, кишащий бактериями и напичканный антибиотиками

Также плохо себя проявили товары фирм «Круглый год» и «Навруз». В них нашли бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований законодательства.

В товаре бренда «Ярче» были завышены нормы антибиотиков.

Помимо этого в антирейтинг попали сыры: «Министер», «Надежда», «Ува-молоко», «3МК», «Первым делом», «Ставромольский» и «Мамадыш».