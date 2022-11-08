Не ешьте эту дрянь! В Роскачестве назвали сыр, кишащий бактериями и напичканный антибиотиками

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Некоторые продукты содержали нитриты и растительные жиры.

В Роскачестве провели исследование «Российского» сыра. Эксперты проверили товары 38 производителей по параметрам качества и безопасности.

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Худшие результаты показал сыр бренда «Брасовский». В нем были обнаружены следы антибиотиков (окситетрациклина и доксициклина), растительные жиры, повышенное содержание нитритов и нитратов.

Также плохо себя проявили товары фирм «Круглый год» и «Навруз». В них нашли бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований законодательства. 

В товаре бренда «Ярче» были завышены нормы антибиотиков. 

Помимо этого в антирейтинг попали сыры: «Министер», «Надежда», «Ува-молоко», «3МК», «Первым делом», «Ставромольский» и «Мамадыш». 

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