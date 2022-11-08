4 нововведения: что изменится при назначении универсального пособия беременным женщинам

На этот раз эксперты рассказали про универсальные пособия, которые будут выплачиваться беременным уже с 1 января. Его условия будут схожи с той выплатой, которую можно получать сейчас при постановке на учет до 12 недель. Как и в 2022 году, комплексная оценка нуждаемости будет учитывать среднедушевой доход, имущество семьи и правило нулевого дохода.

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