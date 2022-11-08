4 нововведения: что изменится при назначении универсального пособия беременным женщинам

В России много семей, которые получают пособия. Государство каждый год обновляет список тех, кому положены выплаты. Также график выплат корректируется в зависимости от праздников, как это было в ноябре. Минимальный размер пенсии с московской доплатой вырастет в 2023 году. Также есть изменения, которые коснутся беременных женщин.
На этот раз эксперты рассказали про универсальные пособия, которые будут выплачиваться беременным уже с 1 января. Его условия будут схожи с той выплатой, которую можно получать сейчас при постановке на учет до 12 недель. Как и в 2022 году, комплексная оценка нуждаемости будет учитывать среднедушевой доход, имущество семьи и правило нулевого дохода.
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Есть четыре нововведения в этом универсальном пособии. Сумма пособия будет зависеть от среднедушевого дохода и может составить 50, 75 или 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Если пособие при беременности было назначено до 2023 года, можно обратиться за универсальным пособием и получать повышенную сумму с 1 января. Заявление можно подать онлайн.
Расчетный период для определения среднедушевого дохода — 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу до месяца обращения.
Выплата универсального пособия будет производиться Социальным фондом России — он появится в результате объединения ФСС и ПФР, об этом сообщается на портале Госуслуг.