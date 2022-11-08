«Самый оптимальный вариант»: эксперт рассказал о правильном хранении сбережений

Хранить свои финансы нужно в той валюте, в которой потом они будут тратиться. Это правило подойдет для любых времен. Так заявил эксперт Игорь Алутин. По его словам, если человек живет в России, то на ближайшие 12 месяцев для расходов и финансовой подушки деньги лучше держать в рублях.

«Во время турбулентности на рынках, особенно валютных, лучше всего не рисковать и не играть с валютными курсами, так как на сегодняшний день они сопряжены не только с рисками волатильности, но и с геополитическими рисками», - цитирует РИАМО слова эксперта.

Алутин обратил внимание и на то, что валюта сама по себе не приносит доход. Но рублевый банковский депозит является по-прежнему наиболее привлекательным вариантом сбережения накоплений.