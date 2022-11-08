Сразу на 15%: в России объявили о повышении цен на Интернет и телевидение

Эксперты дали неутешительный прогноз о ценах на Интернет и телевидение, согласно проведенному исследованию в России услуги связи взлетят на 10–15%. Произойдет это уже в начале следующего года.

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«41% опрошенных связистов прогнозируют рост тарифов на 10–15%, а 14% считают, что стоимость услуг вырастет на 16% и более. Меньших темпов роста цен (на 3–9%) ожидают 33% респондентов», — огласили эксперты.

Произойдет это из-за нарастающей инфляции, дефицита некоторых наименований продукции (санкции), а также повышения процентов по кредитам и из-за колебания курса валют.

Минцифры сообщает, что в настоящий момент явных предпосылок для повышения цен на Интернет и телевидение нет. Сейчас Россия считается одной из самых дешевых стран по услугам связи.

Источник: агентство TelecomDaily, «Известия».